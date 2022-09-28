Анкара, 29 сентября, 2022, 01:52 — ИА Регнум. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили строительство АЭС в провинции Синоп на севере Турции. Об этом заявил 28 сентября на брифинге турецкий лидер.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган. Путин

Он отметил, что Москва и Анкара продолжают вести диалог по указанному вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября Владимир Путин провел встречу с Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита ШОС в Самарканде. Они урегулировали все вопросы, касающиеся строительства АЭС «Аккую» в провинции Мерсин на юго-востоке Турции.