Братислава, , 00:59 — REGNUM Президент Словакии Зузана Чапутова подписала протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, передал телеканал ТА3 со ссылкой на ее пресс-службу.

Зузана Чапутова (сс) Slavomír Frešo

В сообщении отмечается, что Чапутова приветствует новых союзников по Североатлантическому альянсу. Ранее заявки на вступление Финляндии и Швеции одобрил парламент Словакии.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил мнение, что Стокгольм и Хельсинки станут членами НАТО «в ближайшем будущем».

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