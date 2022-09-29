Братислава, 29 сентября 2022, 00:59 — REGNUM Президент Словакии Зузана Чапутова подписала протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, передал телеканал ТА3 со ссылкой на ее пресс-службу.
В сообщении отмечается, что Чапутова приветствует новых союзников по Североатлантическому альянсу. Ранее заявки на вступление Финляндии и Швеции одобрил парламент Словакии.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил мнение, что Стокгольм и Хельсинки станут членами НАТО «в ближайшем будущем».
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