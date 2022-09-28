Бразилиа, 28 сентября, 2022, 23:31 — ИА Регнум. Экс-полузащитник лондонского «Челси» и национальной сборной Бразилии по футболу Рамирес Сантос до Насименто объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста в возрасте 35 лет.

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Последним клубом Рамиреса был бразильский «Палмейрас». В 16-ти матчах Серии А 2020 хавбек не смог отметиться результативными действиями и получил три желтые карточки.

За «Челси» Рамирес выступал в период с 13 августа 2010 года по 27 января 2016 года после перехода из лиссабонской «Бенфики» за 22 миллиона евро. Также полузащитник защищал цвета бразильского «Крузейро» и китайского «Цзянсу».