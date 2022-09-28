Москва, , 23:22 — REGNUM Центральный защитник московского «Локомотива» Тин Едвай заявил, что не намерен покидать Россию в ближайшее время.

Игрок ФК «Локомотив» Тин Едвай Дарья Драй © ИА REGNUM

«Планирую ли я покинуть Россию? Неправда. С самого начала лета я думал, что нужно остаться. Настолько ситуация позволит, я буду оставаться здесь», — цитирует 26-летнего защитника издание «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Тин Едвай принял участие в девяти матчах за «железнодорожников» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил три желтые карточки.

За «Локомотив» Едвай выступает с 24 июля 2021 года после перехода из леверкузенского «Байера-04» за 4 миллиона евро. Действующее соглашение хорватского защитника с «железнодорожниками» рассчитано до 30 июня 2025 года.