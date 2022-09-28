Мадрид, , 22:57 — REGNUM 29-летний голкипер мадридского «Атлетико» и национальной сборной Словении по футболу Ян Облак может продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге.

Ян Облак Анна Нэсси

Как сообщает издание Manchester Evening Standard, в подписании Облака заинтересован главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте.

В текущем сезоне Ян Облак принял участие в шести матчах за «Атлетико» во всех турнирах, в которых пропустил пять мячей. Два раза словенцу удалось сохранить ворота в неприкосновенности.

За «Атлетико» Облак выступает с 16 июля 2014 года после перехода из лиссабонской «Бенфики» за 16 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает голкипера в 40 миллионов евро.