Вашингтон, 28 сентября, 2022, 22:57 — ИА Регнум. Утверждения о причастности США к диверсиям на двух нитках газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» являются «российской дезинформацией», заявил 28 сентября на брифинге пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.

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«Мысль о том, что США как-либо вовлечены в диверсию в отношении этих газопроводов — это нелепость. Это не более чем продукт российской дезинформации», — заявил он.

Напомним, на данный момент известно, что 26 сентября в районе острова Борнхольм были произведены умышленные повреждения газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», проложенных по дну Балтийского моря. По свидетельству сейсмологов Швеции, были зафиксированы сотрясения, похожие на взрывы мощностью в 100 кг тротила.

Как сообщало ИА REGNUM, в районе повреждений были замечены вертолёты ВМС США, а ранее именно в этом районе проходили учения США и НАТО с широко разрекламированной подводной частью манёвров.