Рим, 28 сентября, 2022, 22:54 — ИА Регнум. Основной причиной поражения либеральной Демократической партии Италии на выборах стали внутренние конфликты в партии, заявил 28 сентября экс-премьер страны Романо Проди.

Mario Rebeschini Романо Проди

При этом он полагает, что либералы являются единственной в полном смысле этого слова партией в Италии. Он призвал к осмыслению причин поражения и к отказе от возможной ставки на харизматичного лидера.

Как сообщалось ранее, победу на выборах одержали правоцентристские партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента. Либералы набрали менее 30%.

Решение о формировании правого правительства под руководством Мелони будет принято по итогам встречи лидеров партий с президентом страны Серджо Маттареллой.