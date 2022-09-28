Вашингтон, 28 сентября, 2022, 22:45 — ИА Регнум. США «абсолютно непричастны» к инциденту, произошедшему с газопроводами «Северный поток» у острова Борнхольм, заявил 28 сентября журналистам представитель Пентагона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пентагон

По сообщению Reuters, представитель военного ведомства категорически отрицал причастность США к произошедшему.

«Абсолютно непричастны», — цитирует агентство слова высокопоставленного представителя американского военного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон отрицает свою причастность к диверсии на газопроводах «Северного потока» у острова Борнхольм, когда в результате подводных взрывов оба маршрута получили значительные повреждения.