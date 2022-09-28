Уфа, 28 сентября, 2022, 22:39 — ИА Регнум. Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев поставил задачу ответственным лицам полностью ограничить доступ на территории образовательных учреждений города. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба городской администрации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школа

Сообщается, что вопросы обеспечения комплексной безопасности в общеобразовательных учреждениях Уфы были рассмотрены на заседании антитеррористической комиссии.

«Необходимо проанализировать уровень обеспечения безопасности и эффективность принятых мер и выработать дополнительные, уделив особое внимание оснащению объектов образования инженерно-техническими средствами охраны и защиты для того, чтобы препятствовать несанкционированному проникновению на их территории и предупреждать противоправные действия», — приводит пресс-служба слова Мавлиева.

Отмечается, что в Уфе работают 393 муниципальные образовательные организации (126 школ, 221 детский сад, 46 учреждений дополнительного образования).

По итогам заседания глава городской администрации поручил организовать дополнительные тренировки с участием ответственных сил и средств, а также внеплановые выборочные проверки учреждений.

Сообщается, что, помимо этого, Мавлиев поставил задачу провести ревизию ограждений территорий всех школ и полностью закрыть их для прохода и свободного доступа. Он поддержал идею установки резервных тревожных кнопок в кабинетах и помещениях, из которых просматриваются входы в здания, пояснили в пресс-службе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе фиксируют случаи сообщений о закладке взрывных устройств в образовательных учреждениях.

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