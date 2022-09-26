Уфа, , 14:34 — REGNUM Проанализировать ситуацию по обеспечению безопасности в школах Башкирии попросил чиновников глава республики Радий Хабиров. Об этом 26 сентября глава Башкирии сообщил на оперативном совещании правительства региона в центре управления республикой.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

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26 сентября совещание правительства Башкирии началось с минуты молчания в связи с трагедией, которая произошла в школе Ижевска.

«Ужасная трагедия, мы соболезнуем нашему братскому народу. Прошу почтить память погибших минутой молчания», — сообщил Хабиров.

Он дал поручение министру образования региона Айбулату Хажину.

«Как завершится ВКС, выйдите на связь с коллегами из Удмуртии, вдруг какая помощь нужна. После совещания соберите коллегию, начальников управлений. Я не буду давать поручений по усилению контроля, что должно работать на надлежащем уровне всегда. Проанализируйте ситуацию, пройдитесь по этим вопросам. Береженого Бог бережет. Будьте начеку. Искренние соболезнования нашим соседям. Страшная трагедия», — сообщил глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в результате стрельбы в школе Ижевска №88 погибли 13 человек, в том числе семеро детей.

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