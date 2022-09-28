Бухарест, 28 сентября 2022, 22:33 — REGNUM Официальный Бухарест категорически отказывается признавать результаты народного волеизъявления в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях о воссоединении с Россией. Об этом 28 сентября со ссылкой на заявление МИД Румынии сообщает бухарестский телеканал Digi24.
Румынский министр иностранных дел Богдан Ауреску, комментируя итоги голосования, сказал:
Он не стал уточнять, на каком именно основании власти Румынии пришли к подобному выводу.
Напомним, ранее румынское правительство высказалось в пользу введения дополнительных политических и экономических санкций против России.
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