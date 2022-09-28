Рим, , 22:09 — REGNUM Новому правительству Италии не следует пытаться пересматривать планы по расходованию средств, получаемых от ЕС в рамках антикризисной программы, заявил 28 сентября еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

Паоло Джентилони Italia all'ONU

Могут обсуждаться отдельные детали, но не базовые статьи расходов, добавил он.

Речь идет о программе, в рамках которой Италия должна получить более 200 млрд евро кредитов и грантов (финансирование уже началось). Представители правых партий Италии, которые выиграли выборы в сентябре 2022 года, ранее заявляли, что в нынешних обстоятельствах средства следовало бы тратить не на «озеленение экономики», а на более насущные и неотложные задачи.