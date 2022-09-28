Вологда, 28 сентября, 2022, 21:18 — ИА Регнум. В Вологде волонтеры начали шить одежду для бойцов спецоперации, сообщает Вологда. РФ.

Денис Абрамов ИА REGNUM Носки для солдат

«Мы объявили сбор: люди жертвуют средства, мы закупаем материалы — ткань, фурнитуру. Шьем балаклавы, пятиточечники, термобелье. К сожалению, в магазинах этого уже нет. У нас есть и своя швейная мастерская. Работают девочки и дома, помогают ателье на безвозмездной основе», — цитирует издание главу центра помощи «С миру по нитке» Людмилу Ледовскую.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области мобилизованных отправили домой из-за нехватки мест в учебной части.