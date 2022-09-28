Вологда, 28 сентября 2022, 14:43 — REGNUM В Вологодской области мобилизованных в ВС РФ отправили домой после отправки в учебную часть, пишет газета «Верховажский вестник».

Частичная мобилизация
Частичная мобилизация
Иван Шилов, ИА REGNUM

«Группу из 35 мобилизованных граждан Верховажского района, которых провожали сегодня, 28 сентября, вернули сразу же после отправки», — сообщает издание.

Оказалось, что воинская часть, где организовано специальное обучение, временно не принимает мобилизованных из-за большого количества призванных граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области под частичную мобилизацию попали более двух тысяч человек.