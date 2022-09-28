Москва, 28 сентября, 2022, 20:58 — ИА Регнум. Законопроект, по которому предлагается использовать в качестве источников формирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) отсроченные страховые взносы, внесен правительством РФ в Госдуму, передает корреспондентИА REGNUM28 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Документ предусматривает поправки в Бюджетный кодекс РФ и отдельные законодательные акты.

В законопроекте предлагается закрепить, что источником формирования средств ФНБ в 2023 году могут выступать средства, поступающие из бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ за счет доходов от поступления страховых взносов, срок уплаты по которым в 2022 году продлен на 12 месяцев организациям и индивидуальным предпринимателям отдельных видов экономической деятельности.