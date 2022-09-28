Херсон, Бывш. УССР, , 20:09 — REGNUM Мы восстанавливаем не СССР и не Российскую Империю, мы восстанаваливаем свою тысячелетнюю государственность. Об этом 29 сентября ИА REGNUM заявил публицист и военный блогер Алексей Живов.

Киев Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Некоторые говорят, что мы восстанавливаем Советский Союз. Другие, что Российскую Империю. Все они ошибаются. Мы восстанавливаем Россию! Бывшая УССР — это неотъемлемая неразрывная часть тысячелетней исторической России», — заявил публицист.

В Херсонской области в устье Днепра стоял город Олешье, напомнил Живов. Это известный с IX века военный форпост Древней Руси на Черном море.

«Здесь мы засекали границы своей страны более 1000 лет назад. Наша цель — закончить историю бывшей УССР и возобновить историю России, вернуть России ее историческую землю и людей. Киев не должен, не может и не будет существовать как антипод Москвы», — заключил публицист.

Напомним, что ранее на территориях бывшей УССР, освобождённых в результате спецоперации, гражданам стали выдавать паспорта РФ. В конце сентября 2022 года на этих территориях был проведён референдум о воссоединении с Россией, на котором большинство жителей региона высказались за это решение.