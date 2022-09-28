Херсон, 28 сентября, 2022, 19:55 — ИА Регнум. Политикой в России будут и должны заниматься граждане, доказавшие ей верность, и в том числе на территории Новороссии. Об этом 28 сентября ИА REGNUM заявил публицист и военный блогер Алексей Живов.

Штендер с эмблемой Новороссии

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«Политическая атмосфера в России никак не пострадает от того, что в состав России с новыми регионами вольётся большое количество русских людей», — заявил публицист.

Большинство «патриотов неньки» выехали за пределы воссоединяемых земель Новороссии, пояснил Живов. Остались русские патриоты, патриоты Херсона и совершенно аполитичные обыватели, т.е. нормальные люди, уверен блогер.

По мнению публициста, Россия в ближайшем будущем будет политической автократией, даже если внешне сохранится республиканский подход.

«Во время войны места для политического плюрализма просто нет. Политикой в её новом виде будут заниматься граждане, доказавшие свою верность России. Такие люди есть и в Донецке, и в Херсоне», — заключил Живов.

Напомним, что ранее в ДНР, ЛНР, а также на территории Херсонской и Запорожской областей бывшей УССР прошел референдум о возвращении в состав России.