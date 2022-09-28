Москва, 28 сентября, 2022, 19:46 — ИА Регнум. Выгодоприобретатели диверсии на «Северных потоках» — США и бывшая УССР, считает лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Duma.gov.ru Леонид Слуцкий

«В таких случаях всегда возникает вопрос — кто бенефициар? Выгодоприобретатели очевидны — США и [б. УССР]. И те, и другие не гнушаются террористическими и провокационными методами. Если точнее: там, где Киев учился, Вашингтон преподавал», — рассуждает Слуцкий с телеграм-канале.

Прямые бонусы: возможность для Киева включить режим «газового шантажа» по своему транзиту, а для США — активное продвижение дорогостоящего СПГ на европейских рынках, отметил парламентарий.

«И не удивлюсь, если мы вновь услышим огульные обвинения России во всем произошедшем. Опять же, по классике жанра», — констатировал Слуцкий.

Россия намерена созвать Совет Безопасности ООН по ситуации вокруг газопроводов, напомнил депутат.

«Необходимо выяснить причины и следствия, еще лучше — провести независимое расследование. А Европе уже сейчас пора сделать предварительные выводы о последствиях пресловутой евроатлантической солидарности. Которая, похоже, становится синонимом выражения «нож в спину», — рассуждает Слуцкий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Россия созовет заседание Совета Безопасности ООН в связи с ситуацией вокруг ниток «Северного потока».