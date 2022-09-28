Москва, 28 сентября, 2022, 19:38 — ИА Регнум. Уровень безработицы в России в августе 2022 года снизился до 3,8%, обновив исторический минимум. Об этом сообщается в опубликованном 28 сентября докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

Анна Рыжкова ИА REGNUM В поисках работы

Напомним, предыдущий минимум безработицы в России составлял 3,9%. На таком уровне показатель сохранялся в течение трёх месяцев — с мая по июль.

Согласно данным ведомства, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в августе выросла до 75,5 миллиона человек с 75 миллионов человек в предыдущем месяце.

При этом 2,9 миллиона человек в августе классифицировались как безработные в соответствии с методологией Международной организации труда — то есть на момент исследования одновременно нуждались в работе, находились в её поисках и были готовы приступить к ней в течение недели.

По данным Роструда, которые приводит Росстат, к концу августа в органах службы занятости населения были зарегистрированы 0,8 миллиона граждан, не занятых трудовой деятельностью. Из них 0,7 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,5 миллиона человек получали пособие по безработице.