Волноваха, , 19:29 — REGNUM Российские военные восстановили водоснабжение города Волноваха и окружающих населенных пунктов, заново построив 12-километровый водовод, сообщает 28 сентября пресс-служба Минобороны РФ.

Вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

На постройку этого объекта инфраструктуры потребовалось 40 суток.

«Поступил приказ о восстановлении водопровода города Волновахи и близлежащих населенных пунктов. В строительстве приняли участие порядка 70 человек и 29 единиц техники. На текущий момент все построено, запущены две нитки водовода, которые питают станцию фильтрации воды», — цитирует пресс-служба слова одного из российских военных строителей.

Мощность новой заборной станции достигает 30 тысяч кубометров воды в сутки.

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