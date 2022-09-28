Бухарест, 28 сентября, 2022, 19:00 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Румынии призвало всех румынских граждан, находящихся в России, «срочно покинуть» её территорию. Об этом 28 сентября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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«В контексте последних событий в России, включая объявление Москвой частичной мобилизации военнообязанных лиц, пребывание румын в РФ сопряжено для них с определенной опасностью, – говорится в документе румынского внешнеполитического ведомства. – Исходя из этого, мы настоятельно рекомендуем соотечественникам выехать за пределы российского государства».

Кроме того, руководство МИД Румынии выступило с призывом к согражданам воздержаться от посещения России в ближайшем будущем.

Напомним, ранее официальный Бухарест на международном уровне поддержал политические и экономические санкции, введенные США и ЕС против России.