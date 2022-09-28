Пенза, , 19:02 — REGNUM Житель Пензе после беседы с незнакомцем перевел на «безопасный» счет 1,5 млн рублей, большая часть средств взята в кредит. Об этом 28 сентября сообщает управление МВД России по Пензенской области.

Обдумывание мошенничества Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР

По словам 49-летнего пострадавшего, с ним связался якобы сотрудник правоохранительных органов. Он уверял, что на имя мужчины злоумышленники пытаются оформить кредит. Опередить мошенников можно встречным займом, а для сохранности средства следует перевести на «безопасный» счет. В банке заявитель снял 168 тыс. рублей и перевел на шесть продиктованных мошенником телефонных номеров. За два дня горожанин под влиянием злоумышленника оформил в четырех банках кредиты и также перечислил на указанные реквизиты.

Всего мошенникам мужчина отдал 1,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Пензы поверил лжебанкирам и лишился более 3 млн рублей.

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