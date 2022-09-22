Москва, , 12:57 — REGNUM В Госдуме предупредили о росте мошенничеств на фоне объявления частичной мобилизации.

Мошенничество Мвд.рф

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Парламентарии обратили внимание на то, что соцсети наводняют скриншотами несуществующих повесток, которые якобы приходят через «Госуслуги», пугают людей выдуманными историями о том, что полиция забирает в армию прямо из кафе.

«Другая серьезная история — мошенники, которые используют тему мобилизации для своего любимого дела, выманивания у людей персональной и финансовой информации. ИБ-эксперты фиксируют резкое увеличение количества фишинговых сайтов и email-рассылок. Пользователям предлагают оформить отсрочку или организовать релокацию, после чего снимают с карты деньги и исчезают», — перечислил депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») в телеграм-канале.

Он перечислил простые правила, как не стать жертвой жуликов и мошенников.

«Доверяйте только официальным источникам, не поддавайтесь панике, не переходите по странным ссылкам, не пересылайте непроверенную информацию родным и близким. Кроме интернета противник активно использует и телефонные обзвоны, поэтому относитесь с осторожностью к звонкам с незнакомых номеров», — отметил Горелкин.