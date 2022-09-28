Балыкчи, Киргизия, , 18:31 — REGNUM Полномочный представитель президента Киргизии в Иссык-Кульской области Алтынбек Сулайманов раскритиковал чиновников на местах за отсутствие развития и подал в отставку, передают киргизские СМИ.

Киргизия Иван Шилов © ИА REGNUM

Губернатор заявил о том, что не может работать в условиях, когда в регионе нет децентрализации системы управления.

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«При такой системе самоуправления мои старания будут напрасны. Поэтому мне не хотелось бы тратить своё время и время жителей Иссык-Куля. Ия принял решение сложить полномочия», — подчеркнул Сулайманов.

Президент Киргизии отставку принял и подписал указ об освобождении Алтынбека Сулайманова от должности полномочного представителя президента в Иссык-Кульской области.

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