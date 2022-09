Вашингтон, , 18:13 — REGNUM Актёр Райан Рейнольдс записал продолжение видеообращения для фанатов «Дэдпула». Он опубликовал ролик в своём YouTube-канале 28 сентября.

Хью Джекман в роли Росомахи Цитата из к/ф «Люди X». реж. Брайан Сингер. 2003. США

На видео Рейнольдс в компании Хью Джекмана рассказывает о том, как героя Росомаху введут в сюжет третьей части «Дэдпула» после его смерти. Как только актёры начинают говорить, звук пропадает, а на фоне включается песня Wake Me Up Before You Go-Go британского дуэта Wham!.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Хью Джекман вернётся к роли Росомахи в картине «Дэдпул 3» Шона Леви. Фильм выйдет 6 сентября 2024 года.

