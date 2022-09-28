Белгород, , 18:05 — REGNUM В Белгородской области 14 человек пострадали в результате детонации боеприпаса, сообщил 28 сентября губернатор области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Флаг Белгородской области

Взрыв произошёл в Валуйском городском округе. По предварительным данным, причиной взрыва является человеческий фактор.

«Ранения различной степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Оперативные службы находятся на месте и занимаются расследованием произошедшего», — написал Вячеслав Гладков.

Информация уточняется.