Киев, , 19:49 — REGNUM Россия должна поставить перед собой задачу осуществления ирреденты. Об этом 28 сентября сообщил ИА REGNUM член Совета при президенте России по межнациональным отношениям политолог Богдан Безпалько.

Референдум в Донецке (сс) Andrew Butko

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«Россия должна поставить перед собой задачу ирреденты, т. е. воссоединения русского народа и возвращения русских земель», — заявил эксперт.

Подобные цели и задачи предполагают наличие идеологического обоснования, полагает Безпалько.

«У нас по-прежнему официально не должно быть идеологии. Тем не менее, опыт показывает, что именно идеология — это часто то, чего нам не хватает. Идеология — это чётко прописанные ценности, вытекающие из них цели и задачи» — заключил политолог

Напомним, что ранее в Херсонской и Запорожской областях бывшей УССР, а также в ДНР и в ЛНР прошёл референдум о возвращении этих регионов в состав РФ.