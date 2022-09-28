Приштина, Сербия, 28 сентября 2022, 17:27 — REGNUM Шкельзен Гаши — экс-советник премьер-министра Косово Альбина Курти – 27 сентября назвал 90% депутатов из рядов партии Курти «Движение за самоопределение» неграмотными.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик заявил:
Гаши отметил, что оба пресс-секретаря Курти слишком закрыты при общении журналистами.
Напомним, ранее Гаши критиковал власти Сербии и Косово за трансляцию межэтнической ненависти через учебники истории, а также призывал власти Косово признать военные преступления, совершенные Армией освобождения Косово в 1999.
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