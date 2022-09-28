Приштина, Сербия, , 17:27 — REGNUM Шкельзен Гаши — экс-советник премьер-министра Косово Альбина Курти – 27 сентября назвал 90% депутатов из рядов партии Курти «Движение за самоопределение» неграмотными.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик заявил:

«90% в «Самоопределении» являются функционально неграмотными. Они умеют читать и писать, но у них серьезные проблемы с пониманием и чтением текстов. 90% из них не смеют выступить на дебатах и вступить в полемику с оппонентом. Он делал выбор таким образом, чтобы были отобраны лодыри и дебилы, которых легко контролировать, которых не слышно и которые не создают нам проблем».

Гаши отметил, что оба пресс-секретаря Курти слишком закрыты при общении журналистами.

Напомним, ранее Гаши критиковал власти Сербии и Косово за трансляцию межэтнической ненависти через учебники истории, а также призывал власти Косово признать военные преступления, совершенные Армией освобождения Косово в 1999.

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