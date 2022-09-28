София, , 17:13 — REGNUM Совет министров Болгарии своим специальным распоряжением продлил срок действия льгот на оплату электроэнергии для небытовых предприятий по всей стране. Об этом 28 сентября сообщает БНР.

Рабочий Иван Шилов © ИА REGNUM

Нынешняя программа субсидирования будет действовать до 31 декабря. Предполагается, что услугами этого проекта смогут воспользоваться в общей сложности 633 тысяч структур.

Деньги на осуществление программы будут и в дальнейшем выделяться из государственного бюджета.

Напомним, ранее руководители ряда заводов, фабрик и фирм Болгарии пригрозили правительству массовыми протестами из-за резкого роста тарифов на энергоносители.

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