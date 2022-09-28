София, 28 сентября 2022, 17:13 — REGNUM Совет министров Болгарии своим специальным распоряжением продлил срок действия льгот на оплату электроэнергии для небытовых предприятий по всей стране. Об этом 28 сентября сообщает БНР.
Нынешняя программа субсидирования будет действовать до 31 декабря. Предполагается, что услугами этого проекта смогут воспользоваться в общей сложности 633 тысяч структур.
Деньги на осуществление программы будут и в дальнейшем выделяться из государственного бюджета.
Напомним, ранее руководители ряда заводов, фабрик и фирм Болгарии пригрозили правительству массовыми протестами из-за резкого роста тарифов на энергоносители.
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