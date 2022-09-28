Таллин, , 17:11 — REGNUM

Патриарх Кирилл © свящ. Игорь Палкин / patriarchia.ru

Эстония предложит включить патриарха Русской Православной Церкви Кирилла в санкционный список Европейского союза. Об этом в среду, 28 сентября, заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, сообщил национальный портал новостей гостелерадиовещания ERR.

По его словам, такая инициатива вызвана заявлениями патриарха, якобы «восхваляющими военные действия» России на территории б. УССР.

Эстонское СМИ сообщило, что глава Русской православной церкви заявил, что российские солдаты выполняют свое призвание и долг перед родиной и обществом, поэтому их действия сравнимы с самопожертвованием. По словам Кирилла, «погибшим русским солдатам будут прощены абсолютно все их грехи».

27 сентября 2022 года Кирилл в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя заявил о важности духовной мобилизации.

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