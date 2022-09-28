Тирана, , 17:18 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 28 сентября обратился к российским уклонистам от частичной мобилизации с призывом приезжать в Албанию.

Эди Рама NATO North Atlantic Treaty Organization

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик высказался за «открытие дверей» для граждан, уезжающих из России.

Ранее «поддержку и заботу» уклонистам из России пообещали в Германии. С начала частичной мобилизации Россию покинули не менее 100 тысяч военнообязанных.

Читайте ранее в этом сюжете: Володин предложил принимать на госслужбу только отслуживших в армии