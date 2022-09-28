Новосибирск, 28 сентября, 2022, 16:29 — ИА Регнум. В Новосибирской области по итогам предметной олимпиады «Учитель — Профессионал» 50 учителей информатики впервые получат единовременную выплату — 115 тысяч рублей. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Новосибирь».

Дарья Антонова, ИА REGNUM Урок информатики

«Основная задача — выявить педагогов, применяющих современные учебно-методические средства и образовательные технологии, обеспечивающих высокие результаты обучающихся, — прокомментировал глава минобра региона Сергей Федорчук. − На основе анализа результатов олимпиады можно будет принимать конкретные решения, направленные на улучшение качества образовательных услуг, успешную реализацию федеральных государственных стандартов общего образования».

Отмечается, что конкурс проводится для стимулирования подготовки квалифицированных кадров.