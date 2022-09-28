Тверь, , 16:19 — REGNUM Обучение по огневой, тактической подготовке, а также курс оказания первой медицинской помощи организованы для призванных в рамках частичной мобилизации жителей Тверской области. Сборный пункт в Твери на базе бывшего здания Суворовского военного училища посетил 28 сентября губернатор Тверской области Игорь Руденя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

На сборном пункте Пресс-служба правительства Тверской области

Пункт является межрегиональным — здесь размещены жители не только Тверской области, но и других регионов Центральной России. Для мобилизованных здесь обустроены столовая, зона отдыха, казармы, залы учебной подготовки.

«Перед вами стоит важная задача — контролировать нашу территорию. Вы будете представлять Российскую Федерацию, ее центральные регионы. Уверен, вы нас не подведете. Сейчас получайте необходимые навыки и знания. Всем желаю вернуться с достойно выполненным заданием. Чтобы ваши семьи встретили вас с гордостью», — сказал на встрече с мобилизованными губернатор.

По итогам осмотра помещений глава региона дал ряд поручений, в частности, — установить кулеры с питьевой водой, предусмотреть обновление техники в санитарных комнатах. Глава региона отметил высокий боевой дух военнослужащих и готовность выполнять боевые задачи. По словам Рудени, в ряде тверских муниципалитетов в военкоматы явилось большее число людей, нежели было запланировано в рамках мобилизации.

«Все получили обмундирование, зимнюю форму. Организовано трехразовое горячее питание, есть возможность пообщаться, встретиться с родственниками», — добавил Руденя.

Среди мобилизованных немало тех, кто имеет боевой опыт. Так, житель Кимр Александр Т. в 2003–2005 годах, его земляк Василий В. участвовал во второй Чеченской кампании — он пришёл в военкомат сам сразу после объявления мобилизации.

«Я обязан выполнить свой долг перед Родиной. Никто, кроме нас, этого не сделает. Дома мое решение восприняли положительно. Другого и быть не могло. Я 12 месяцев находился в командировке в Чечне. Поэтому и сейчас пришел. Тех, кто пытается уклониться, не понимаю», — сказал Василий В.

Среди мобилизованных — Александр С. из Ржева: в 1990-х он был врачом медицинского пункта. Готов и сегодня применять свой опыт и делиться им с молодыми медиками. Сергей И. и его сын были мобилизованы вместе в один взвод.

«Это необходимо. Бегать я не собирался изначально. Наши деды тоже защищали Родину», — рассказал Сергей И.

Для мобилизованных организовано обучение по огневой, тактической подготовке, а также курс оказания первой медицинской помощи.

В Тверской области продолжается исполнение задачи по частичной мобилизации военнослужащих. По поручению Игоря Рудени расширена работа «горячей линии» 122 по вопросам частичной мобилизации. В Тверской области также разрабатывается комплекс мер поддержки семей призванных граждан и добровольцев.