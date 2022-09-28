Москва, 28 сентября, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Политика Народного банка Китая относительно курса юаня обусловлена не только экономическими, но и политическими причинами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

Yu Lan Доллар и Юань

«Китай может использовать курс юаня в качестве одного из инструментов экономического давления на США для достижения своих геополитических целей, — предположила она. — Также из-за нарастающей угрозы усиления рецессии мировой экономики и проблем в национальной экономике возможны излишние перекосы в денежно-кредитной и валютной политике Китая, что повлияет на решение властей относительно дальнейшей девальвации китайской валюты. В тоже время чрезмерная девальвация юаня будет дестабилизировать китайский рынок, в том числе на фоне возможного обострения ситуации на Тайване. Поэтому из-за опасений разрастания экономических проблем внутри страны, а также санкционного давления со стороны США власти КНР будут противодействовать чрезмерному ослаблению юаня выше 7,30-7,40 за доллар США».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Степанова объяснила, сможет ли Китай воспользоваться теми выгодами, которые дает ему слабый юань.