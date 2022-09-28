Москва, , 16:17 — REGNUM Госдума приняла во втором чтении поправки, в которых право на кредитные каникулы получают индивидуальные предприниматели, призванные на службу в рамках мобилизации, передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября.

Частичная мобилизация Иван Шилов, ИА REGNUM

Напомним, в первом чтении в качестве заемщиков упоминались только мобилизованные граждане и контрактники, а также их иждивенцы.

При подготовке инициатив, направленных на защиту интересов мобилизованных граждан, депутаты Госдумы неоднократно говорили о необходимости льгот для индивидуальных предпринимателей.

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