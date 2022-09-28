Москва, 28 сентября, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором чтении поправки, в которых право на кредитные каникулы получают индивидуальные предприниматели, призванные на службу в рамках мобилизации, передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября.

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

Напомним, в первом чтении в качестве заемщиков упоминались только мобилизованные граждане и контрактники, а также их иждивенцы.

При подготовке инициатив, направленных на защиту интересов мобилизованных граждан, депутаты Госдумы неоднократно говорили о необходимости льгот для индивидуальных предпринимателей.