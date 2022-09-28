Пицунда, Абхазия, 28 сентября, 2022, 16:17 — ИА Регнум. О первом в истории визите белорусского президента Александра Лукашенко в Абхазию сообщает 28 сентября МИД республики. В Абхазии глава Белоруссии встретился с абхазским президентом Асланом Бжанией.

Никанор Чернецов. Крепость Гагры в Абхазии. 1837

Лидеры республик обсудили темы торгово-экономического сотрудничества, международную обстановку, текущие вызовы и угрозы. Лукашенко в разговоре с абхазским коллегой заявил, что приехал вовсе не из-за происходящих в мире событий, и рассказал о недавних переговорах с президентом РФ:

ИА REGNUM) мы обсуждали проблемы Абхазии с «нашим старшим братом» Владимиром Владимировичем Путиным. Мы очень много, до ночи обсуждали эти вопросы и пришли к одному выводу, что Абхазию нельзя бросать». Александр Лукашенко «Вчера (27 сентября — прим.) мы обсуждали проблемы Абхазии с «нашим старшим братом». Мы очень много, до ночи обсуждали эти вопросы и пришли к одному выводу, что Абхазию нельзя бросать».

По слова главы Белоруссии, Москва и Минск считают важным помогать Абхазии, «чтобы этот цветущий край, люди, которые здесь живут, жили нормально». Он предложил Бжании поговорить и подумать о том, «как жить дальше».

«Россия готова подставить своё плечо. Наверное, настало время. Мы сегодня, как никогда, увидели, каким стал мир, — сказал Лукашенко. — Нам спокойно жить не дадут. Поэтому мы должны укреплять отношения с друзьями».