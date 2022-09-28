Лондон, 28 сентября, 2022, 15:50 — ИА Регнум. В онлайн-кинотеатре KION вышел документальный фильм «Великий Юнайтед» (The United Way). Об этом 28 сентября пишет «Канобу».

«Манчестер Юнайтед»

Фильм рассказывает об истории футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», начиная с 1952 года. В проекте приняли участие тренеры клубы, его известные фанаты, а также футболисты. Среди них — Брайан Кидд, Марк Хьюз, Сэмми Макилрой, Дэвид Бекхэм, Райан Гиггз, Оле Гуннар, Эндрю Бернем, Шон Райдер, Питер Хук и другие.

ИА REGNUM напоминает, что мировая премьера «Великого Юнайтеда» состоялась в мае 2021 года. Режиссёром проекта выступил Мэт Ходжсон.