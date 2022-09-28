Париж, 28 сентября, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Нефтеперерабатывающая компания TotalEnergies была вынуждена закрыть крупнейший во Франции нефтеперерабатывающий завод в Нормандии недалеко от Гавра в результате забастовки, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты во Франции

По данным нефтяной группы, в краткосрочной перспективе это не поставит под угрозу снабжение станций технического обслуживания, даже если мощности сократят до 22%.

Недовольство в Нормандии настолько сильное, что утром забастовщики потребовали закрытия крупнейшего нефтеперерабатывающего завода во Франции. В случае фактического закрытия нефтеперерабатывающего завода в Нормандии будут работать только два нефтеперерабатывающих завода из шести.

Сотрудники компании требуют повышения заработной платы на 10%.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько членов правительства Франции, начиная с премьер-министра Элизабет Борн, достали из шкафов теплые вещи, чтобы убедить жителей страны сократить потребление энергии.

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