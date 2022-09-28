Запорожье, Украина, 28 сентября, 2022, 15:45 — ИА Регнум. После проведения референдума глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о воссоединении региона с РФ. Об этом говорится в тексте обращения.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

«Запорожская область обращается к Российской Федерации с предложением о принятии Запорожской области в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта», — говорится в документе.

В нём также предлагается заключить соответствующий договор между Запорожской областью и Россией.

В документе подчёркивается, что народ сделал свой выбор на референдуме, решив «покончить с чуждыми ему ценностями и воссоединиться с родной гаванью — Россией».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с такими же обращениями к российскому лидеру выступили глава ЛНР Леонид Пасечник и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

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Напомним, по результатам референдума, проведённого в Донбассе и на освобождённых территориях Запорожской и Херсонской областей, за воссоединение с Россией проголосовали 93,11% граждан Запорожской области.

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