Луганск, , 12:45 — REGNUM Референдум, которого так долго ждали жители Луганской Народной Республики, завершился. Уже подсчитаны голоса и абсолютное большинство высказало своё твёрдое «Да» России. Как и в далёком 2014-м году, все вышли и показали своё единство, сообщил 28 сентября в своем телеграм-канале заместитель председателя правительства Луганской Народной Республики Владислав Кузнецов:

Референдум Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Поздравляю всех с долгожданным праздником! Мира каждой семье и процветания в могучей стране!».

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам обработки 100% бюллетеней на референдуме за воссоединение с Россией в Запорожской области проголосовали 93,11%, в

Херсонской — 87,05%. В ЛНР за воссоединение проголосовали 98,42%, в ДНР — 99,23%.

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