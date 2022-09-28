Москва, 28 сентября 2022, 15:40 — REGNUM Предлагаемые изменения в части снятия ограничений в отношении России на транспортировку удобрений, цемента и «других товаров» сложно назвать смягчением санкционного давления, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.
Как сообщало ИА REGNUM, предложения по новому пакету антироссийских санкций ЕС, в котором будут содержаться меры по смягчению уже действующих ограничений, предложит Европейская комиссия.
Читайте также: Politico: Евросоюз собирается смягчить ряд антироссийских санкций