Москва, 28 сентября, 2022, 15:39 — ИА Регнум. На территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей необходимо провести специальную экономическую операцию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября, об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов (ЛДПР).

Фото предоставлено пресс-службой конкурса АНО «Россия — страна возможностей» Станислав Наумов

«Наша фракция предлагает всю экономическую деятельность в тех новых субъектах Российской Федерации, которые появятся по итогам референдумов, всю экономическую деятельность вести в режиме особой экономической зоны», — сказал депутат в ходе «правительственного часа» в Госдуме, на котором выступал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

По его словам, соответствующая стратегия до 2032 года должна быть представлена, а Минэкономразвития РФ должно быть ее координатором с участием всех необходимых комитетов Госдумы.

«Все, что с первых же дней может работать на территории такой особой экономической зоны, необходимо освободить от любого фискального обременения. Первые пять лет надо сосредоточить на том, чтобы раскрутить маховик», — пояснил Наумов.

Также депутат предлагает максимально снизить административную нагрузку для новых территорий и создать одну управляющую компанию для этой особой экономической зоны.

«Мы добились успеха на референдуме, и пора начинать специальную экономическую операцию», — заключил парламентарий.