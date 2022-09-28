Москва, , 15:28 — REGNUM Энергетический кризис показал руководителям ЕС несостоятельность идеи быстрого перехода на возобновляемые источники энергии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября заявил заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица. Так он прокомментировал высказывание министра экономики ФРГ Роберта Хабека о том, что Германии, скорее всего, придется использовать и после 2022 года две из трех своих последних АЭС.

АЭС Gentechno.co.kr

«Нынешний энергетический кризис показал несостоятельность идеи быстрого перехода на возобновляемые источники энергии, — сказал Перепелица. — Существующие технологии «зелёной» энергии остаются низкоэнергоэффективными и требуют существенных затрат и территорий для их размещения. В сочетании с остановкой и ликвидацией традиционных видов электрогенерирующих мощностей, включая АЭС, сложившаяся ситуация ставит под угрозу бесперебойное снабжение электроэнергией домохозяйств и торгово-промышленных предприятий в Европе».

По его словам, постепенно к европейцам приходит понимание невозможности полного ухода от традиционных источников энергии.

«Атомные электростанции являются одним из наиболее чистых источников энергии, так как не оставляют никакого углеродного следа в атмосфере. Единственная проблема этого вида энергетики заключается в повышенных мерах безопасности, предъявляемых к эксплуатации реакторов и утилизации ядерных отходов, — сказал Перепелица. — Франция, например, обеспечивает более 50% потребностей в электроэнергии за счёт ядерной энергетики».

При этом он обратил внимание на то, что ряд стран, которые заморозили ядерные проекты, например Польша и Литва, планируют вновь начать эксплуатацию АЭС.

«Нидерланды и Швеция, рассчитывавшие отказаться от ядерной энергетики, пока отказались от этих планов. В целом пока у ядерной энергетики нет рабочих альтернатив по эффективности и экологичности. Поэтому, вполне вероятно, по мере роста потребности в энергии в мире атомная энергетика будет развиваться, в том числе и в Европе», — констатировал Перепелица.

Напомним, как сообщалось ранее, по словам Хабека, ядерная энергия может потребоваться ФРГ «для поддержания безопасности энергосетей».