Кишинёв, 28 сентября, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица, находясь с рабочим визитом в Японии, встретилась с местными импортёрами молдавских вин. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба правительства Молдавии.

Wineofmoldova.com Молдавский виноград

«Стороны высоко оценили 20-процентный рост экспорта винодельческой продукции в Японию в первом полугодии текущего года, несмотря на нарушение логистических цепочек, вызвавшее рост затрат импортеров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что участники встречи обсудили возможности по расширению сотрудничества. Гаврилица пообещала налоговые льготы для продвижения такого направления в Молдавии как винный туризм.