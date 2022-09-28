Таллин, , 15:24 — REGNUM

Экономия stevepb

Высокая цена на электроэнергию и другие выросшие расходы вынуждают торговые предприятия искать пути экономии. Об этом сообщило региональное издание крупнейшего острова страны Сааремаа Saarte Haal.

Так, руководитель по коммуникации сети магазинов Selver Риво Вески рассказал журналистам, что их магазины по возможности переходят на обогрев воды для бытовых нужд с помощью рекуперации тепла от вентиляции.

«Конечно, мы продвигаемся вперед с реновацией наших магазинов, достигая с каждым новым магазином или реконструкцией 30-процентную экономию энергии, сюда входит и экономия в результате перехода на LED-технологию», — добавил он.

По его словам, Selver также начал строить для магазинов солнечные парки.

Руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью сети магазинов Maxima Eesti Тийа Шапель сообщила, что в первом полугодии компания перенастроила климатические системы своих магазинов, продолжая соблюдать стандартную температуру торговых помещений, которая на складах составляет 18 градусов и в торговых залах — 19 градусов.

С начала октября 2022 года магазины сети Coop на Сааремаа перейдут на так называемый зимний режим, то есть сократят часы работы.