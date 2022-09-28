Вашингтон, , 15:23 — REGNUM Экономический ущерб от зависимости жителей США от опиоидов и в связи с кризисом передозировки достиг в 2020 году отметки почти в $1,5 трлн, сообщает со ссылкой на доклад американского Конгресса Reuters.

Курильщики опиума. Гравюра Дж. Патерсона по рисунку Т. Аллома

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), во время пандемии резко возросла смертность, связанная с опиоидами, в том числе от мощного синтетического болеутоляющего средства фентанила, что усугубило и без того трагический и дорогостоящий общенациональный кризис, на долю которого в 2021 году пришлось 75% из 107 тыс. смертельных случаев от передозировки наркотиков.

«Это все равно, как если бы каждый день падало по одному самолету Боинг 737 и все находившиеся на борту гибли бы. Это ошеломляющее количество смертей», — сказал представитель Дэвид Троун, член Объединенного экономического комитета Конгресса (ОЭКК), который выпустил отчет.

В отчете, который должен быть опубликован 28 сентября, комитет намерен сообщить, что после адаптации метода, использованного учеными CDC, и поправки на инфляцию было обнаружено, что в 2020 году кризис обошелся экономике США в $1,47 трлн, что на $487 млрд больше, чем в 2019 году.

Последний расчет представляет собой увеличение на 37% по сравнению с 2017 годом, когда в последний раз проводились такие подсчеты.

«ОЭКК оценивает все различные потери, которые происходят с наркозависимостью. Это потеря производительности, влияние на трудоспособное население, все расходы на медицинское обслуживание, просто огромное количество расходов», — сказал Троун, демократ, который ранее возглавлял двухпартийную комиссию США по борьбе с незаконным оборотом синтетических опиоидов.

«Рост смертельных случаев передозировки опиоидами в 2021 году означает, что общая стоимость, вероятно, продолжит расти», — говорится в отчете.

В отчете также подчеркивается расовое неравенство. Хотя употребление опиоидов более распространено среди белых людей, в 2020 году на чернокожих приходилось 17% смертельных передозировок опиоидами в США, несмотря на то, что они составляли 12,5% населения. В нем говорится, что чернокожим людям труднее получить помощь в преодолении зависимости, потому что у них меньше шансов получить доступ к доступному медицинскому обслуживанию и прописанным лекарствам, которые могут снизить риск смертельной передозировки опиоидов.