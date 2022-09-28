Вашингтон, 28 сентября 2022, 15:23 — REGNUM Экономический ущерб от зависимости жителей США от опиоидов и в связи с кризисом передозировки достиг в 2020 году отметки почти в $1,5 трлн, сообщает со ссылкой на доклад американского Конгресса Reuters.

Курильщики опиума. Гравюра Дж. Патерсона по рисунку Т. Аллома
Курильщики опиума. Гравюра Дж. Патерсона по рисунку Т. Аллома

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), во время пандемии резко возросла смертность, связанная с опиоидами, в том числе от мощного синтетического болеутоляющего средства фентанила, что усугубило и без того трагический и дорогостоящий общенациональный кризис, на долю которого в 2021 году пришлось 75% из 107 тыс. смертельных случаев от передозировки наркотиков.

«Это все равно, как если бы каждый день падало по одному самолету Боинг 737 и все находившиеся на борту гибли бы. Это ошеломляющее количество смертей», — сказал представитель Дэвид Троун, член Объединенного экономического комитета Конгресса (ОЭКК), который выпустил отчет.

В отчете, который должен быть опубликован 28 сентября, комитет намерен сообщить, что после адаптации метода, использованного учеными CDC, и поправки на инфляцию было обнаружено, что в 2020 году кризис обошелся экономике США в $1,47 трлн, что на $487 млрд больше, чем в 2019 году.

Последний расчет представляет собой увеличение на 37% по сравнению с 2017 годом, когда в последний раз проводились такие подсчеты.

«ОЭКК оценивает все различные потери, которые происходят с наркозависимостью. Это потеря производительности, влияние на трудоспособное население, все расходы на медицинское обслуживание, просто огромное количество расходов», — сказал Троун, демократ, который ранее возглавлял двухпартийную комиссию США по борьбе с незаконным оборотом синтетических опиоидов.
«Рост смертельных случаев передозировки опиоидами в 2021 году означает, что общая стоимость, вероятно, продолжит расти», — говорится в отчете.

В отчете также подчеркивается расовое неравенство. Хотя употребление опиоидов более распространено среди белых людей, в 2020 году на чернокожих приходилось 17% смертельных передозировок опиоидами в США, несмотря на то, что они составляли 12,5% населения. В нем говорится, что чернокожим людям труднее получить помощь в преодолении зависимости, потому что у них меньше шансов получить доступ к доступному медицинскому обслуживанию и прописанным лекарствам, которые могут снизить риск смертельной передозировки опиоидов.