Москва, , 15:21 — REGNUM В качестве временной меры в Турции можно использовать банковские карты других платежных систем, кроме «Мир», заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков.

Валютный кэш Maklay62

«Из-за предупреждения властей США о возможности применения санкций к банкам, работающим с картой «Мир», сначала частные Isbank и DenizBank, а потом и государственные Ziraat Bankasi, VakifBank и Halkbank прекратили принимать карты платежной системы «Мир» и проводить операции с ними.

Учитывая широкое и масштабное сотрудничество России и Турции, в том числе в туристической сфере, где эти карты активно применялись туристами из России, Турция заинтересована в поиске альтернативы, чтобы данное решение не отразилось на указанном направлении сотрудничества.

Одной из самых логичных альтернатив является выпуск кобейджинговой карты «Мир» совместно с турецкой платежной системой Troy.

Однако на реализацию данного решения может потребоваться какое-то время, необходимое для урегулирования юридических и технических вопросов.

В качестве определенной временной меры можно использовать кобейджинговые карты «Мир» и китайской Union Pay, выпускаемые некоторыми российскими банками», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни правительство Турции объявит детали платёжной системы, которая станет альтернативой российской платёжной системе «Мир».

Читайте также: В Турции в ближайшие дни найдут альтернативу платёжной системе «Мир»