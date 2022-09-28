Тбилиси, 28 сентября, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Активисты грузинской оппозиционной партии «Дроа» 28 сентября вышли на акцию протеста против въезда граждан России на территорию Грузии. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Грузия

По данным журналистов, правоохранители остановили оппозиционеров на расстоянии пяти километров от границы.

«Вы знаете, какое там движение, и из России в Тбилиси, и из Тбилиси в Россию? Дороги забиты, и мы объяснили участникам митинга, что движение не должно останавливаться, мы призвали их встать на обочине», — сказал журналистам сотрудник полиции.

Сообщается, что протестующие развернули русофобские плакаты, а также флаги Грузии и б. УССР. Они требуют закрыть границу для граждан России.

Стоит отметить, что с начала в России частичной мобилизации по 26 сентября, по данным МВД Грузии, в республику въехали около 250 тыс. граждан РФ. За тот же период из страны выехало 60% от этого числа.