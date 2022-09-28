Кабул, 28 сентября, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Согласно собранной статистике, за последние полгода по разным причинам в Афганистане скончались более 49 граждан. Эти люди, входящие в разные возрастные группы, покончили жизнь самоубийством в 20 провинциях страны. Среди них 24 женщины, в том числе 15 молодых девушек и две девочки-подростка, а также 25 мужчин, в том числе 12 мальчиков и пять подростков. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Thebluediamondgallery.com Самоубийство

На такой шаг жителей Афганистана чаще всего толкает бедность, безработица, насилие в семье, принудительные браки, обвинение в супружеской неверности и психические заболевания. Люди обвиняют талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в самоубийствах молодых людей, подростков и взрослых, потому что, по их словам, с момента их возвращения к власти многие люди потеряли работу, а женщины столкнулись с многочисленными ограничениями.

Эта статистика была составлена на основе сообщений СМИ. Из-за ограничений, наложенных талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на прессу, вполне вероятно, что число самоубийств намного выше.

Возвращение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти осложнило условия жизни в Афганистане. Рост бедности, ограничение свободы женщин, рост психических заболеваний и, что наиболее важно, отсутствие надежды на лучшую жизнь привели к увеличению числа самоубийства. Собранная статистика показывает, что в некоторых случаях в Афганистане за один день происходило несколько самоубийств.

Так, 40-летняя мать семерых детей рассталась с жизнью в своём доме в селе Коплак уезда Андхой провинции Фарьяб из-за домашнего насилия. Юноша покончил с собой из-за бедности в городе Файзабад, административном центре Бадахшана. Из-за безысходности он планировал поехать на заработки в Иран, но его семья не смогла оплатить его поездку. Иса потерял надежду на перемены.

Другой молодой человек расстался с жизнью в Балхе. Он несколько месяцев не имел работы и должен был кормить семью. У него остался трёхлетний ребенок.

За шесть месяцев покончили жизнь самоубийством четыре мальчика-подростка. Одного из них звали Наджибулла, он был жителем уезда Рустак в Тахаре. Ему было всего 12 лет и непонятно, что толкнуло его на такой шаг. Местные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не высказали своего мнения по этому поводу, но в некоторых случаях они называли причиной суицида мальчиков психические расстройства. Радикалы говорят, что ведут расследование самоубийств, но даже спустя месяцы зачастую нет никаких результатов.

Кроме того, собранная статистика показывает, что с восстановлением власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также участились случаи самоубийств среди девушек. В ряде случаев мотив таких поступков до сих пор чётко не определён. По мнению многих граждан, эти самоубийства вызваны семейными проблемами и насилием.

Больше всего самоубийств произошло в Фарьябе. За шесть месяцев в Фарьябе покончили с собой девять человек, в том числе двое молодых людей и семь женщин. На втором месте находится провинция Тахар, где трагически ушли из жизни восемь человек. Третье место делят Гор и Бадахшан — по четыре случая. Также в этот печальный список попали провинции Дайкунди, Балх, Урузган, Герат, Бамиан, Газни, Кабул, Кандагар, Бадгис, Нангархар, Саманган, Пактика, Пактия и Каписа.

Добавим, что жители различных провинций, в основном Герата и Бадгиса, продают свои органы. По словам граждан, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не в состоянии создать рабочие места. Они принудительно женятся на девушках и вымогают деньги и десятину у граждан под разными предлогами.

Исследования международных организаций показывают, что за первые шесть месяцев правления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) работу потеряли полмиллиона граждан страны. На основе этого опроса прогнозируется, что за год правления радикалов в стране в Афганистане было потеряно около миллиона рабочих мест. В последние два десятилетия экономика страны опиралась на помощь международных организаций и мирового сообщества. С уходом американцев значительная часть этой помощи перестала поступать. В последние годы существования республиканской системы годовой доход страны составлял менее одного миллиарда долларов в год, в то время как гражданский и военный бюджет правительства оценивался примерно в восемь миллиардов долларов. Однако приостановка международной помощи Афганистану вызвала стагнацию национальной экономики, в результате чего бедность охватила более 80% граждан. В настоящее время 19 миллионов человек в стране не имеют доступа к продовольственной безопасности.

Также, большинство людей, служивших в гражданских или военных ведомствах при предыдущем правительстве, были уволены талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и вместо них были назначены люди, связанные с группировкой. Психологи неоднократно говорили, что жизненные трудности и семейные проблемы, как известно, являются основными причинами самоубийств. Следует отметить, что в последнее время увеличилось и количество браков по принуждению. В последнее время ряд семей и женщин обвинили боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в принуждении к браку, что приводило к самоубийствам среди молодых девушек и подростков.

Отметим, что с каждым днём жить под властью радикалов становится всё труднее, и уровень самоубийств граждан в Афганистане может увеличиться.